CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE WOLVERHAMPTON / Cutrone-Wolverhampton, ci siamo. Come riportato da 'Sport Mediaset', c'è l'accordo totale tra il Milan e il club inglese per il treasferimento dell'attacco. Ai rossoneri andranno 18 milioni di euro più circa 5 di bonus, per un'operazione complessiva da 23 milioni di euro.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Il classe 1998 è già rientrato in Italia dalla tournée americana della squadra di Giampaolo ed è dunque pronto a volare in Inghilterra.