CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS NAPOLI ICARDI / Continua a tenere banco in casa Inter la situazione legata al futuro di Mauro Icardi. Il club nerazzurro è ancora alla ricerca di una soluzione per l'ex capitano, che è conteso da Juventus e Napoli ma sta di fatto bloccando il mercato in attacco.

Per questo, come riportato da 'Il Mattino', Beppesta studiando un piano per sbloccare la situazione: l'ad nerazzurro sembra infatti intenzionato a favorire il passaggio dell'attaccante argentino alper poi alzare l'offerta per, convincendo ile superando la concorrenza della. Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, Icardi ha aperto anche al Napoli e proseguono i contatti tra il club e l'entourage del giocatore . Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Una mossa che permetterebbe all'Inter di non rinforzare ulteriormente il club bianconero, beffandolo inoltre sul fronte Lukaku. La 'guerra' tra Juventus e Inter continua.