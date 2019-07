CALCIOMERCATO SASSUOLO TOPRAK / Dopo aver completato gli acquisti di Traoré, Caputo e Obiang il Sassuolo è alla ricerca di un difensore per rafforzare la squadra da mettere a disposizione di De Zerbi.

La prima scelta rimane Ömerdifensore dele della Nazionale turca: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', da lunedì è attesa la decisione del giocatore. In caso di ok ai neroverdi si cercherà l'accordo definitivo con il club tedesco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI