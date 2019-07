Juventus e Inter, il 'piano segreto' di Dani Alves con Neymar

JUVENTUS INTER DANI ALVES / La decisione di Dani Alves sul proprio futuro potrebbe non essere ancora vicina. Svincolato dopo la scadenza del contratto col Paris Saint-Germain, il terzino brasiliano è da settimane al centro di numerose voci di mercato, soprattutto dopo la vittoria della Copa America da protagonista.

Accostato a tanti grandi club, tra cui anche lae l', secondo il portale 'UOL Esporte' Alves avrebbe come priorità il ritorno alsoprattutto qualora i blaugrana dovessero riuscire a strappare alil connazionale ed amico. Il possibile inserimento del terzino Semedo come parziale contropartita nell'operazione potrebbe rapprsentare un indizio in questo senso con il ruolo di terzino che si libererebbe per il ritorno di Alves quindi.