CALCIOMERCATO CAGLIARI ROMA DEFREL / Il Cagliari è pronto all'assalto decisivo per Defrel: domani è previsto un contatto con la Roma per cercare di portare in Sardegna l'attaccante classe 1991 che nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Sampdoria.

è chiamato ad accelerare perché Defrel è finito anche nel mirino del Capitolo Nandez-Cagliari: si dovrà aspettare ancora qualche giorno per lo sbarco del centrocampista delin Italia. Il 2 agosto potrebbe essere la data giusta.