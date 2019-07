CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER LUKAKU / Juventus contro Inter, la sfida eterna. Il teatro dello scontro non è però il rettangolo verde di gioco, campo di mille battaglie, ma il calciomercato. E tutto ruota intorno a Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United: Antonio Conte freme dalla voglia di avere a disposizione il suo pupillo, profilo ideale per colmare il vuoto lasciato in avanti da Mauro Icardi ormai fuori dal progetto tecnico nerazzurro. Dall'altra parte c'è però la 'Vecchia Signora', che come documentato in esclusiva da Calciomercato.it ha incontrato l'agente del giocatore Federico Pastorello. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, la strategia della Juventus e la posizione dell'Inter

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', negli ultimi giorni la Juventus ha fatto sapere al Manchester United di voler includere nella trattativa Paulo Dybala: la dirigenza dei 'Red Devils' vuole incassare dalla cessione di Lukaku 83,5 milioni, Paratici ne chiede altrettanti per il suo numero 10.

Calciomercato, dall'Inghilterra: c'è l'ultimatum per Lukaku

Si potrebbe chiudere con un conguaglio minimo in favore degli inglesi. L'ostacolo numero uno però è rappresentato proprio dall'argentino che per lasciare la Juve chiederebbe almeno 9-10 milioni netti a stagione. E l'? La mossa della Juventus viene considerata da parte della dirigenza nerazzurra come un’azione di disturbo:ha offerto 65 milioni di euro e al momento, senza cessioni, non sembra poter salire a cifre superiori.

Secondo quanto riportato dal 'The Sun', il Manchester United avrebbe concesso soltanto altri tre giorni a Romelu Lukaku per prendere una decisione finale sul proprio futuro: servirà quindi un'offerta soddisfacente per chiudere l'affare perché la dirigenza del club inglese vorrebbe del tempo per cercare sul mercato, che in Inghilterra chiude l'8 agosto, un sostituto degno di rimpiazzare il belga nella rosa di Solskjaer. Lukaku però è deciso a cambiare aria: secondo lo stesso tabloid, la proprità del belga è quella di raggiungere Conte all'Inter con cui ha un accordo da tempo ma che non ha ancora formulato la nuova proposta da 70 milioni di euro più bonus di cui si è parlato negli ultimi giorni. Per il 'The Sun' i bianconeri sono concorrenti accreditati e concreti, soprattutto se nell'operazione dovesse rientrare Paulo Dybala ma senza scartare neanche Douglas Costa.