p>CALCIOMERCATO GENOA KAMADA / Ilè pronto ad accogliere Daichi, trequartista giapponese in forza all': il 'Grifone' sta definendo il trasferimento in queste ore sulla base di un prestito con diritto di riscatto e il giocatore è atteso in città tra la serata di oggi e la mattinata di domani. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Kamada poi raggiungerà subito in Bretagna i suoi nuovi compagni di squadra e Andreazzoli. Nell'ultima stagione il classe 1996 ha giocato in prestito in Belgio, al Sint-Truiden, disputando una stagione assolutamente positiva: 36 presenze coronate da sedici reti e nove assist.

Kamada ma non solo, Preziosi è a caccia anche di un regista. Sempre viva la pista che porta a Lucas Silva del Real Madrid, più lontani Roque Mesa (Siviglia), Lucas Biglia e Borja Valero.