CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC SAVIC / Sergej Milinkovic-Savic è stato il protagonista dell'ultimo test della Lazio con il Mantova (4-0 in favore degli uomini di Inzaghi) che ha chiuso il ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore.

Forse l'ultima partita del serbo con la maglia della Lazio: l 'intenzione di Milinkovic-Savic rimane quella di cambiare aria e la Premier League è sempre più vicina. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti Milinkovic Savic è sempre più vicino al Manchester United. E' molto difficile che il centrocampista venga aggregato da Simone Inzaghi per il ritiro da sabato in Germania, a Marienfeld. Il suo destino sarà in Inghilterra.