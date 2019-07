Juventus, l'indizio del fratello sul futuro di Pogba

JUVENTUS POGBA REAL MADRID / C'è un nuovo Pogba da ieri in Spagna, ma potrebbe non essere l'ultimo alla fine di questa estate. Nuovo rinforzo del CD Manchego Ciudad Real, il fratello maggiore Mathias riparte dalla terza divisione spagnola non molto distante da Madrid, dove nei prossimi giorni potrebbe raggiungerlo il fratello Paul che dal Manchester United vuole partire e ha nel Real Madrid la destinazione più probabile.

Intervistato da 'As', Mathias racconta: "Se sono qui perché arriva anche mio fratello? I rumors... Non possiamo farci nulla con questo. Sono qui perché sono qui, non perché mio fratello può arrivare. Mathias Pogba voleva venire qui - esordisce -. Il calcio spagnolo è il migliore. È il tipo di calcio che piace a tutti noi: a me così come a mio fratello ma anche a tutti i calciatori. Sono molto contento. Voci di mercato? Siamo tranquilli, viviamo come sempre. Se deve venire al Real, viene al Real, altrimenti no. Io voglio sempre il meglio per mio fratello e se pensa che il meglio per lui sia venire al Real, allora verrà".