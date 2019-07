p>CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / Mentre Nicolas Pepe si allontana dal Napoli ed è vicino all'Arsenal James Rodriguez continua ad attendere il rilancio di, la dirigenza partenopea rimane sempre in corsa per Hirving, 23enne messicano in forza al. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come raccontato su 'Calciomercato.it', Lozano è da tempo nel mirino della dirigenza del Napoli. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Giuntoli è al lavoro con Mino Raiola, agente del messicano, per accelerare dopo qualche frizione nata in sede contrattuale per la firma del del difensore greco Kostas Manolas. Per il Psv è pronta una offerta di 40 milioni per un giocatore che è sempre una delle prime scelte di Ancelotti.