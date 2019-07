p>CALCIOMERCATO ROMA ALDERWIRELD HIGUAIN / Il mercato in entrata della nuovadiruota intorno a due nomi in particolare: Toby, difensore belga del, e Gonzalo, attaccante argentino della. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza giallorossa spera ancora di convincere Alderweireld: il giocatore è in scadenza, la clausola però da 28 milioni di euro è scaduta due giorni fa ma la Roma ha offerto un triennale importante da 3 milioni di euro.

Capitolo Higuain. Visto l'ottimo rapporto che c'è tra Baldini e il Pipita (fu il dirigente giallorosso a portarlo al Real Madrid), la Roma sogna il grande colpo in attacco: c'è da convincere il giocatore della destinazione. Possibili novità nei prossimi giorni visto che la Juventus è tornata in Italia.