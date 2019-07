p>CALCIOMERCATO NAPOLI PEPE / Ilnon si arrende per Nicolas al momento l'Arsenal è ancora in vantaggio, come raccontato su 'Calciomercato.it', ma secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' Aurelioè pronto a rilanciare per cercare di convincere la stella del Lille ad approdare in Italia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'accordo con il club francese è stato trovato sulla valutazione di 85 milioni di euro, va trovato l'accordo con il giocatore: gli agenti di Pepe si sono recati a Dimaro per incontrare la dirigenza partenopea ma le alte commissioni richieste, oltre 5 milioni di euro, hanno frenato l'affare. Cifra invece che l'Arsenal (c'è anche il Manchester United in corsa) è pronta a versare.