Napoli, sfuma Pepe? De Laurentiis studia il piano Icardi

NAPOLI PEPE ICARDI / Nicolas Pepe si allontana dal Napoli ed è vicino all'Arsenal dopo gli sviluppi delle ultime ore che hanno ribaltato completamente lo scenario. Il talento del Lille sembrava ad un passo dagli azzurri che comunque non mollano e cercherà comunque uno spiraglio entro pochissimi giorni.

Dovesse saltare definitivamente, però, la lista dei piani B è già pronta, con James Rodriguez che continua ad attendere il Napoli , il messicanoe la pista Mauro Icardi che il presidente Aureliosta valutando con grande attenzione.

Dopo il primo contatto avvenuto con l'Inter la dirigenza azzurra sa che il prezzo del bomber argentino è stato fissato a quota 75-80 milioni di euro. Troppi per il momento per il Napoli che però resta sempre in ascolto e concretamente interessata all'ex capitano interista ora in vendita. Ad agosto, avvicinandosi al rettilineo finale della sessione estiva, è previsto un nuovo affondo per provare a strapparlo a cifre più basse, scrive il 'Corriere dello Sport'. De Laurentiis, da parte sua, un altro argentino a Napoli lo vedrebbe molto bene...