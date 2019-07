p>CALCIOMERCATO INTER DZEKO ROMA / Continua il braccio di ferro traper Edin: c ome raccontato in esclusiva su 'Calciomercato.it', la dirigenza nerazzurra cercherà di chiudere l'affare per regalare il bosniaco ae farlo essere a disposizione per la ripresa degli allenamenti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' la missione non sarà facile: la dirigenza giallorossa non ha intenzione di scendere dalla richiesta di 20 milioni già recapitata a Marotta e Ausilio. Il giocatore vuole l'Inter, dall'entourage fanno sapere che l'attaccante bosniaco non ha nessuna intenzione al momento di rinnovare il proprio contratto in scadenza con la Roma.

Domani potrebbe essere comunque una giornata chiave: in Lega verranno presentati i calendari della Serie A 2019/2020 e le due dirigenze potrebbero riallacciare i rapporti.