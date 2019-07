INTER JUVENTUS LUKAKU / Solo 72 ore o poco più, poi si conoscerà il destino di Romelu Lukaku. Ne sono certi in Inghilterra dove il quotidiano 'The Sun' riferisce che il ManchesterUnited avrebbe fissato per mercoledì la deadline per la cessione del centravanti belga: serve un'offerta soddisfacente entro quella data, altrimenti i 'Red Devils' non avranno tempo per andare sul suo sostituto entro l'8 agosto, data di chiusura del mercato in Premier, e quindi lo terrebbero alla base. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Posizione chiara e ferma quella del club, sul quale però a questo punto sta andando in forte pressing anche lo stesso calciatore.

Perché secondo lo stesso tabloid anche Lukaku ora avrebbe deciso di esporsi in modo forte con la società chiedendo di abbassare le richieste economiche per favorire il suo trasferimento. La priorità del belga, si legge, sarebbe l'con cui ha un accordo da tempo ma che non ha ancora formulato la nuova proposta da 70 milioni di euro più bonus di cui si è parlato negli ultimi giorni. Attenzione però alla Juventus, che come documentato in esclusiva da Calciomercato.it ha incontrato l'agente del giocatore Federico Pastorello . Per lo stesso tabloid i bianconeri sono concorrenti accreditati e concreti, soprattutto se nell'operazione dovesse rientrare Pauloma senza scartare neanche Douglas