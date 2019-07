JUVENTUS REAL MADRID POGBA / La clamorosa sconfitta del RealMadrid che ha rimediato un incredibile 7-3 dall'Atletico Madrid è indirettamente una cattiva notizia anche per... la Juventus. Nelle ore immediatamente successive alla debacle nel derby oltre alla tifoseria anche gli animi interni alla dirigenza delle 'merengues' si sono accesi portando come primo effetto alla decisione di ricorrere ancora ed in tempi brevi al calciomercato per accontentare il tecnico Zinedine Zidane e ripartire quanto prima.

E l'unico obiettivo espressamente richiesto dall'allenatore come prioritario è quel Paul Pogba che, appunto, la Juventus ha a lungo sognato di riportare in bianconero ma che adesso vede concretamente allontanarsi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In Spagna nella giornata di ieri hanno definito "inevitabile" l'acquisto di Pogba da parte del Real Madrid, oggi gli fa eco il tabloid britannico 'Daily Star' che si spinge anche un passo oltre: con Gareth Bale ormai ad un passo dal trasferimento in Cina, al JiangsuSuning, gli spagnoli sono pronti ad accontentare nei prossimi giorni le richieste del ManchesterUnited mettendo sul piatto i 150 milioni di sterline (circa 166 milioni di euro al cambio attuale) fissati come prezzo per lasciar partire il centrocampista francese. Sarebbe il trasferimento più costoso della storia della Premier League, superando i 145 milioni di sterline serviti al Barcellona per arrivare a Coutinho del Liverpool.