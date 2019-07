Napoli, ultimatum per Pepe. Si lavora su Lozano e Icardi

CALCIOMERCATO NAPOLI PEPE LOZANO ICARDI / Il Napoli, nelle ultime ore, si è fortemente allontanato da Nicolas Pépé, che sembra ormai a un passo dall'Arsenal.

La proposta dei Gunners sfiora gli 80 milioni di euro e supera quella partenopea, sorprendendo un De Laurentiis che aveva strappato agli agenti dell'attaccante l'impegno di risentirsi e continuare a trattare.

Secondo l'edizione online de 'La Repubblica', però, la corsa non è ancora chiusa: il Napoli, che ha già un accordo con il Lille (60 milioni più Ounas), resterà in attesa di una risposta fino a martedì, "sperando di non essere beffato". Ancelotti aveva anche parlato personalmente con l'ivoriano, strappandogli una promessa, ma nel caso in cui si dovesse cambiare obiettivo sono sempre calde le piste che portano a Lozano e Icardi.