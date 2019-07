SASSUOLO FIORENTINA BOATENG / In Italia ci ha pensato la Fiorentina, il Sassuolo vorrebbe tenerlo ma per Kevin Prince Boateng il futuro potrebbe essere nuovamente in Bundesliga.

Come si legge sulla 'Bild' la trattativa con i rossoneri è a buon punto anche se non c'è ancora il sì definitivo del calciatore: Boateng dovrà decidere anche considerando aspetti familiari se dare il via libera al trasferimento in Bundesliga oppure optare per restare ancora in Italia e valutare le possibilità che arrivano dalla Serie A.