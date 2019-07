Juventus, Pogba "inevitabile" per il Real Madrid: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Il disastroso inizio di precampionato del Real Madrid (un pareggio e due sconfitte, l'ultima delle quali è l'umiliante 3-7 con l'Atletico) obbligherà Florentino Perez ad accelerare sul mercato.

Secondo il quotidiano 'AS', l'acquisto di Paul Pogba, ripetutamente accostato anche alla Juventus in queste settimane, "sarà inevitabile": il francese è stato l'unico rinforzo espressamente chiesto da, che vuole rinnovare il terzetto Modric, Casemiro, Kroos e ora come ricambi ha disposizione solo Valverde e Isco.

La trattativa, com'è noto, non sarà semplice: il Manchester United chiede circa 200 milioni di euro, gli spagnoli sono pronti ad offrirne 50 in meno. I 'Red Devils', nel frattempo, si sono cautelati bloccando i possibili acquisti di Bruno Fernandes dallo Sporting e Milinkovic-Savic della Lazio, che sarebbero finanziati proprio con l'operazione Pogba. Florentino Perez, nei prossimi giorni, cercherà di chiudere il cerchio: il giorno 8 agosto la Premier abbassa la saracinesca del calciomercato e sarebbe impossibile acquistare una stella come l'ex juventino senza possibilità di sostituirla. Bisogna muoversi.