MANCHESTER UNITED BRUNO FERNANDES / Il Manchester United chiude il colpo: Bruno Fernandes è prossimo a vestire la maglia dei 'Red Devils'. Come si legge su 'goal.com', il club inglese avrebbe definito l'arrivo dallo Sporting CP del centrocampista, ex Novara, Udinese e Sampdoria.

Un affare da 62 milioni di euro, cifra che è servita per battere la concorrenza dei cugini deldi Pep, anche lui interessato al 24enne portoghese. Dopo l'esperienza in Italia, Bruno Fernandes era approdato in Portogallo due estati fa per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro: due anni dopo il suo valore è oltre che sestuplicato. Per lui il futuro è la Premier League: lo aspetta il Manchester United, nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ora delle visite mediche e della formalizzazione dell'affare.