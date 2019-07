Real Madrid, il 'sacrificio' di Bale per il suo super stipendio cinese

BALE CINA STIPENDIO /Gareth Bale è a un passo dallo Jiangsu Suning, dove guadagnerà circa 22 milioni netti a stagione. Pur di accettare questo super stipendio, secondo il 'Mirror' l'attaccante sarebbe pronto a un grande sacrificio: separarsi dalla moglie e dai suoi tre figli.

La testata inglese ha intervistato un non specificato parente del madridista, che ha svelato: "L'offerta era troppo buona per pensare di rifiutarla, è una decisione difficile, ma è pronto a prenderla per guadagnare un milione (lordo) a settimana. In fondo, non si sono mai adattati alla Spagna e non c'era possibilità che lo facessero alla Cina". La fonte ha svelato due ulteriori curiosità sul gallese: "Non ha mai imparato lo spagnolo, quindi non lo immagino prendere lezioni di mandarino. E non è nemmeno un grande ammiratore della cucina cinese..."