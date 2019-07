PREMIER LEAGUE POGBA LUKAKU CALCIOMERCATO / Il conto alla rovescia è partito: alle 17 di giovedì 8 agosto suonerà il gong per la Premier League e chiuderà la sessione di mercato estiva per le squadre del massimo campionato inglese. Meno 12 giorni e si farà chiarezza su alcune delle trattative più importanti dell'estate: da Lukaku a Pogba, passando per Milinkovic-Savic, soltanto per restare ai nomi che sono in orbita Serie A.

Dalla Juventus all'Inter: la Premier League detta i tempi del calciomercato

Dopo l'8 agosto, infatti, le squadre della Premier League potranno operare soltanto in uscita ma appare difficile veder partire calciatore del calibro dell'inglese o del francese senzala possibilità di rimpiazzarli.

Ecco allora che i prossimi 12 giorni rappresentano il punto di svolta per il calciomercato non soltanto inglese: per Pogba arriverà il momento del dentro o fuori (ma poi dove, Real Madrid o Juventus?), così come Lukaku (la solita Juve e, in pole, l'Inter). Dodici giorni e si saprà di più su Milinkovic-Savic che proprio il Manchester United ha individuato come sostituto del centrocampista francese. Ma anche altri sono i nomi che dall'Italia potrebbero approdare in Premier League: Dybala (Tottenham e Manchester United), Cancelo (Manchester City) Cutrone (Wolverhampton), Khedira, Kean (offerta dell'Everton) e ancora Andrè Silva, Hysaj (piace al Tottenham). Insomma da ora al 12 agosto potrebbe davvero infiammarsi il calciomercato: il (primo) conto alla rovescia è partito...