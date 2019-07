CALCIOMERCATO INTER LUKAKU CONTE / Fiducia nella società, ma nessuna dichiarazione da prima pagina per Antonio Conte. Il tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa dopo la gara contro il Psg (vittoria nerazzurra ai rigori) non ha potuto fare a meno di rispondere alle domande su Romelu Lukaku: "Come ho sempre detto stiamo parlando di un giocatore che non è nostro, quindi non è giusto parlarne mancherei di rispetto nei confronti del giocatore e del club.

Lukaku è un giocatore dello United, sappiamo che c'è il mercato in atto e il club sta lavorando per cercare di completare la rosa tra cessioni e acquisti. Però c'è molta fiducia nel club ma in questo momento la cosa più importante è che sono contento di come stiano lavorando i miei giocatori".

Come raccontato da Calciomercato.it, venerdì è andato in scena un incontro tra la Juventus e Pastorello, agente di Lukaku: procuratore e belga oggi si sono visti come svelato dal calciatore sui social e c'è da considerare anche l'ipotesi bianconera (scambio con Dybala). Il futuro del belga è vicino ad essere svelato...