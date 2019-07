MILAN ROMAGNOLI / Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, è pronto per la nuova stagione. Il calciatore, che guiderà la linea difensiva anche quest'anno, fissa l'obiettivo: "Lavoriamo ogni giorno molto bene con il mister - ammette ai microfoni di 'Milan Tv' - Stiamo imparando cose nuove, ci vorrà del tempo ma abbiamo fatto qualcosa di buono con il Bayern e con il Benfica proveremo a riproporre tutto quello che ci sta dando.

Sono sfide importanti che ci fanno capire a che punto siamo. Ci vuole del tempo per imparare quello che ci sta dando il mister.è una persona preparata e di certo non sono io il primo a dirlo. Tutti conoscono il suo valore. Come persona e uomo è molto tranquilla che ci fa star bene. Siamo un gruppo ancora più giovane e la fortuna che tutti o quasi siamo insieme a da qualche anno. Bisogna fare una stagione migliore per noi. Dobbiamo fare di tutto per raggiungere l'obiettivo sfumato quest'anno".