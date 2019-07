NAPOLI OUNAS LILLE / L'Arsenal mette la freccia e si avvicina a Pepe, soffiandolo al Napoli che giovedì ha incontrato i suoi agenti a Dimaro: i Gunners sono ad un passo dall'attaccante ivoriano del Lille con il calciatore che avrebbe scelto al destinazione inglese dicendo no agli azzurri.

Una trattativa che ha riflessi anche su Adam Ounas: l'attaccante algerino sarebbe stato una contropartita inserita dai partenopei per abbassare l'esborso cash per arrivare al 24enne. Il Lille ha confermato l'interesse per l'exe le cose potrebbero andare avanti anche con Pepe all'Arsenal: il club francese dovrà comunque sostituire l'ivoriano erappresenta il nome sul quale ilpunta forte. Resta ovviamente da trovare l'accordo economico tra le società dopo che sembrerebbe essere sfumata la trattativa