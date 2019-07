Milan, infortunio Theo Hernandez: il comunicato UFFICIALE

p>MILAN INFORTUNIO THEO HERNANDEZ / Non arrivano buone notizie sulle condizioni diIl terzino arrivato dal Real Madrid durante questa sessione di calciomercato - come riporta il sito ufficiale del- "ha sostenuto oggi una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell'infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il Bayern Monaco. L'esame ha evidenziato una lesione capsulo-legamentosa, per la quale verrà effettuata una ulteriore valutazione clinica e strumentale fra due settimane".