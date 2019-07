Roma, Schick e la pista Borussia Dortmund: le ultime di CM.IT

ROMA SCHICK BORUSSIA DORTMUND GERMANIA / Il futuro di Patrik Schick è ancora tutto da scrivere. Il ceco deve convincere il nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ma le voci impazzano in questo periodo di mercato.

Trova conferma nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it quella che porta al. Emissari sono al lavoro per cercare di portare l’ex Sampdoria in Bundesliga, con il club giallonero disposto a discutere soltanto di un’eventuale operazione in prestito con diritto di riscatto. Le discussioni tra le parti continuano.