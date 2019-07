CALCIOMERCATO MILAN SUSO RIVOLUZIONE / E' caldo il calciomercato del Milan. Nel giro di pochi giorni molti tasselli dovrebbero essere messi al loro posto. Dopo tanti nomi fatti, i rossoneri sembrano finalmente aver individuato il rinforzo in difesa: per il Milan arrivano sempre più conferme su Duarte. Il brasiliano andrà dunque a completare il reparto con Caldara, Musacchio, Romagnoli e il giovane Gabbia. Difficile che vengano fatti altri investimenti dietro ma due tra Rodriguez, Laxalt e Strinic lasceranno Milanello. In attacco a breve il cerchio dovrebbe stringersi: Cutrone è pronto a volare in Inghilterra e André Silva, nonostante la trattativa saltata (per il momento) con il Monaco, lascerà il rossonero. A far compagnia a Piatek saranno quasi certamente Leao, in arrivo dal Lille, e Correa.

Il reparto potrebbe essere completato da Castillejo, che al momento vorrebbe restare in rossonero . Discorso diverso, invece, per. La Roma lo vuole ma per meno di 30-35 milioni di euro il calciatore non si muove. La cessione dello spagnolo si renderebbe necessaria per finanziare l'ultimo colpo a centrocampo: il sogno resta Modric, anche se al momento il calciatore sarebbe intenzionato a rispettare il suo contratto con il Real Madrid . Occhio sempre alla situazione, che piace tanto a Giampaolo ma che non pare essere una priorità. Rubenè un nome che stuzzica la dirigenza ma il colpo di scena, con un'idea nuova, nel calciomercato del Milan di questa estate è sempre dietro l'angolo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Attenzione dunque alle sorpres: l'uomo di esperienza annunciato da Maldini non è ancora arrivato e potrebbe proprio essere lui a completare la rosa di Giamapolo