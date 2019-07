PSG INTER CONTE / È un Antonio Conte piuttosto soddisfatto quello che si è presentato in conferenza stampa nel post partita di PSG-Inter. Come riportato da 'Inter TV', l'allenatore nerazzurro ha commentato così la vittoria ai rigori contro il club parigino: "Sono contento perché penso, per quello che si è visto, che non meritassimo la sconfitta. Al di là del risultato devo fare delle valutazioni calcistiche e devo essere onesto, continuo a vedere importanti miglioramenti.

Soprattutto nella mentalità dei ragazzi, nella voglia di giocare a calcio, di aggredire l'avversario a metà campo e di conquistare palla quando la perdiamo". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

L'ex Juventus e Chelsea ha poi proseguito: "Quello che ho trovato è grande disponibilità. Questo mi dà entusiasmo per proseguire su questa strada. Mi ha fatto piacere che abbiano provato fino all'ultimo e poi abbiamo trovato il gol. Ai ragazzi dico che non ci deve mai piacere perdere, né in amichevole né ai rigori. Questo è quello che ha dimostrato la mia squadra, di non starci. Meritavamo anche di più".