ROMA PROVIDENCE PSG / Colpo in prospettiva per la nuova Roma targata Petrachi. Come riportato da 'Sky Sport', il club giallorosso ha chiuso per Ruben Providence, esterno classe 2001 di proprietà del Paris Saint Germain.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Il giovanissimo francese, che nella scorsa stagione ha militato nella formazione Under 19 allenata da Thiago Motta, è atteso a Roma nei prossimi giorni per le consuete visite mediche e la firma sul contratto.