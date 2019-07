Calciomercato Milan, addio Cutrone: arriva l'annuncio

CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE WOLVES MASSARO / Patrick Cutrone si appresta a lasciare il Milan. L'attaccante, cresciuto con la maglia rossonera, è ad un passo dal Wolverhampton. Il centravanti ha lasciato l'America, sbarcando oggi in Italia e a breve arriverà la fumata bianca.

E' praticamente tutto fatto e l'annuncio ufficiale non dovrebbe tardare ad arrivare. Nel frattempo è stato Daniele, su Instagram con una storia, ha voluto salutare Cutrone: "In bocca al lupo bomber". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Confermando di fatto che il passaggio in Inghilterra è ormai davvero cosa fatta