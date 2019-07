CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS LUKAKU PASTORELLO / Sono giorni decisivi per il futuro di Romelu Lukaku.

Come testimoniato in esclusiva da Calciomercato.it, con il nostro inviato che nella giornata di giovedì ha intercettato l'agente Federico Pastorello all'uscita dagli uffici milanesi della Juventus , è ormai una corsa a due tra i bianconeri e l'per l'attaccante del.

Ad infittire ulteriormente il mistero ci ha pensato lo stesso Lukaku, che nel pomeriggio ha twittato una foto in compagnia di Pastorello e scritto: "Soon to be continued". La descrizione, accompagnata da una faccina che zittisce, preannuncia importanti novità. Giorni roventi, dunque, sul fronte Lukaku.