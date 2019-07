CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL / Tra le sorprese più liete della nuova Juventus di Maurizio Sarri c'è sicuramente Merih Demiral, centrale turco reduce da una buona esperienza al Sassuolo.

Il neo difensore bianconero non lascerà la squadra in questa finestra di calciomercato nonostante il forte interesse di diversi club tra cui il. Oggi è arrivata la conferma della sua situazione in bianconero tramite Cenk Melik Yazici, agente dello stesso Demiral che ha parlato ai microfoni di 'FiorentinaNews' sottolineando: "Lontano da Torino? No, Merih è felice e nessuno vuole venderlo adesso. Demiral resterà alla Juventus e non sarà ceduto nè a titolo definitivo tanto meno in prestito". Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Tutto tranquillo dunque sul fronte Demiral che piaceva anche all'estero con United e Zenit particolarmente interessate.