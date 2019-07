CALCIOMERCATO ATALANTA GOMEZ / Dalla Lazio alla tentazione Emirati. Il futuro del 'Papu' Gomez sarebbe potuto essere anche lontano dall'Atalanta.

A svelare tutti i retroscena ci ha pensato lo stesso fantasista argentino ai microfoni di 'SportWeek': "A gennaio dall'Arabia, era, mi avevano offerto una barca di soldi: a 31 anni più di dieci milioni a stagione, roba da vacillare. Mi sono messo nei loro panni, non era quello il momento per andarmene, ma ho chiesto a Luca Percassi di mettersi nei miei: chiesi se loro mi volevano come bandiera dell'Atalanta, poi ho capito di aver fatto la scelta giusta. Oggi, però, non so se finirò la carriera qui".