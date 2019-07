p>CALCIOMERCATO NEWCASTLE BENITEZ ASHLEY / Rafasi è trasferito sulla panchina del, squadra in cui milita anche Marek Hamsik, non senza lasciare strascichi. Intervistato dal 'Daily Mail', il proprietario del, Mikeha mostrato tutto il suo disappunto per l'addio dello spagnolo: "Il suo addio è stata solo una questione di soldi, avrebbe potuto dirlo subito. Se vai via e dici le cose che ha detto, penseresti che per lui la prima cosa è stata la squadra, poi Rafa e poi i soldi. Ma direi che prima c'erano i soldi, poi Rafa e infine il club. Ha preso la decisione più comoda, che è stata quella di prendere i soldi e andare in Cina. Mi ha deluso". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI