CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA WOLVERHAMPTON SOUTHAMPTON MARSIGLIA / Archiviato il mancato passaggio al Monaco, Andrè Silva è ancora in attesa di conoscere con certezza il proprio futuro. L'ex attaccante si Siviglia e Porto è tornato momentaneamente al Milan ma presto o tardi dovrà salutare la compagine rossonera per consentire al club di monetizzare.

Stando a quanto rivelato da 'Tuttosport' il suo procuratore Jorgesta ancora cercando una nuova sistemazione per il suo assistito. Al momento sarebbero ben tre le squadre interessate:in Premier League e ilin Ligue 1. Nel caso dei 'Wolves' appare però complicato che possano pensare anche al portoghese in caso di arrivo proprio dal Milan di. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI