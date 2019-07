CALCIOMERCATO BRESCIA MAGNANI SASSUOLO / Cellino è pronto a rinforzare adeguatamente il suo Brescia. Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' dopo il venezuelano Jhon Chancellor, le 'Rondinelle' starebbero puntando dritto sul centrale del Sassuolo Giangiacomo Magnani.

Il classe 1995 ha disputato 19 partite nell'ultima annata di Serie A e potrebbe essere il nome giusto per puntellare la retroguardia lombarda. Arrivato in neroverde tramite la, i bianconeri lo hanno ceduto al Sassuolo mantenendo un'opzione di riacquisto, motivo per cui il Brescia dovrà interpellare anche i bianconeri per il consenso al trasferimento.