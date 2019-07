CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI MILINKOVIC-SAVIC / La Lazio di Simone Inzaghi si appresta a concludere il ritiro di Auronzo con l'amichevole di oggi contro il Mantova. Poi di nuovo testa al mercato con lo spinoso caso Milinkovic-Savic da risolvere.

Il centrocampista serbo è stato accostato con forza alcome eventuale sostituto di Paul Pogba e oggi in conferenza stampa ha espresso la sua opinione anche lo stesso Inzaghi, allenatore della Lazio: "Mi piacerebbe che Milinkovic possa restare, ma è giusto che la società faccia le proprie valutazioni. Nel momento in cui dovesse accadere cercheremo di colmare il vuoto di questa importante casella. Il ragazzo ha fatto un ottimo ritiro".