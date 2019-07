ISC PSG INTER KEHRER GODIN/ Una sfida molto fisica quella fra PSG e Inter dove, ad avere la meglio, è stata la squadra di Thomas Tuchel. Il club parigino infatti è passato in vantaggio sui nerazzurri grazie alla rete di testa firmata dal difensore centrale Kehrer. La rosa allenata da Antonio Conte, con Barella e Sensi titolari al fianco di Brozovic, ha avuto diverse occasioni nell'arco della sfida soprattutto con i due attaccanti, Esposito e Perisic.

Il primo in particolare, classe 2002, si è messo in mostra con qualche azione personale pregevole. Inoltre, c'è stato l'esordio con l'Inter di Diego, arrivato a parametro zero. Nel finale invece, spazio anche Samuele, autore della rete del pareggio allo scadere che ha portato il match ai rigori.

Alla lotteria dei penalty, Samir Handanovic para due calci di rigore. Candreva, con un cucchiaio che finisce sulla traversa, sciupa la prima occasione, ma Joao Mario è freddo e regala la vittoria ai nerazzurri.

