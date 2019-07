CALCIOMERCATO MILAN DUARTE / Duarte, da tempo nel mirino, è davvero vicinissimo al Milan.

Come riporta 'sportmediaset', in Brasile confermano ulteriormente che l'affare potrebbe chiudersi a breve. "L'offerta è interessante", è il rumors brasiliano che si riferisce alla proposta di circaformulata dalla dirigenza milanista per il difensore e che sta per convincere - se non lo ha già fatto - ila dire sì.