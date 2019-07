CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / Passano i giorni ma la soluzione dell'enigma legato al futuro di Mauro Icardi appare ancora piuttosto lontana. A più riprese le alte sfere dell'Inter hanno messo alla porta l'attaccante argentino classe 1993: prima Marotta, poi Conte ed infine recentemente anche il presidente Steven Zhang. Nessun passo indietro dunque da parte dell’Inter, che ha messo a disposizione di Icardi un preparatore atletico per svolgere gli allenamenti in totale solitudine ora che la squadra è in tournée in Asia.

Ad oggi la situazione appare comunque leggermente in fase di stallo con il futuro dell'ex Samp in bilico tracon la preferenza dell'argentino che penderebbe verso i bianconeri impegnati però su più fronti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ad infiammare la situazione ci ha pensato oggi ancora una volta la solita Wanda Nara che ha postato uno dei suoi scatti su Instagram con relativo messaggio enigmatico: "Dopo tutto, le anime gemelle finiscono sempre insieme“. Un messaggio apparentemente romantico ma che potrebbe anche nascondere ulteriori risvolti. La bella argentina infatti al termine della frase ha anche aggiunto due cuori proprio nerazzurri.