CALCIOMERCATO ROMA DZEKO INTER WIKIPEDIA/ Edin Dzeko è vicino a vestire la maglia dell'Inter ma non è ancora ufficialmente nerazzurro. Wikipedia però, enciclopedia on line, la pensa diversamente. In mattinata infatti, sulla pagina del centravanti bosniaco è apparso il nome del club meneghino come squadra di appartenenza dell'ex attaccante del Manchester City.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Wikipedia è però un database modificabile da tutti gli utenti e, magari, il passaggio di Dzeko all'Inter potrebbe essere opera di qualche tifoso che attende l'arrivo dell'attaccante a Milano. In ottica nerazzurra inoltre, occhio anche al nome di Aleksandar Kolarov, altro big in uscita dalla Roma.