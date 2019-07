CALCIOMERCATO LECCE SASSUOLO BABACAR MAGNANI / Doppio colpo in casa Lecce. Neopromossi in Serie A, i salentini, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbero prossimi a definire un doppio colpo dal Sassuolo.

In dirittura d'arrivo sarebbe l'affare per, che dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto; per, invece, sarebbe pronto un prestito con obbligo di riscatto vincolato però alla permanenza dei giallorossi in massima serie (cifra è sui 6-7 milioni).