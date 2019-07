CALCIOMERCATO FIORENTINA JUVENTUS CHIESA COMMISSO / Fiorentina pronta a uno sforzo per trattenere Federico Chiesa.

Dopo il netto 'no' allaè pronto a un rilancio per convincere definitivamente il calciatore a restare almeno un altro anno in maglia viola. I collaboratori del presidente, riporta la 'Gazzetta dello Sport', avrebbero garantito al loro gioiello che incontreranno papà Enrico, probabilmente prima dell’amichevole del 3 agosto a Livorno: clicca qui per restare aggiornato. L'idea dei toscani sarebbe quella di allungare di un anno il contratto del giocatore raddoppiandogli lo stipendio con una cifra che al netto si avvicinerebbe ai 3,5 milioni di euro. Chiesa sarebbe il fulcro del nuovo progetto viola, ma resta da capire quanto la proposta riesca ad allettarlo.