FIORENTINA KONDOGBIA / La Fiorentina è a caccia di un grande colpo a centrocampo. Un'idea porta a Sami Khedira, in uscita dalla Juventus, ma per i viola ci sono due insidie chiamate Arsenal e Valencia, fortemente interessati al giocatore tedesco. Ecco allora che proprio dal Valencia potrebbe arrivare il nuovo acquisto per la linea mediana dei toscani.

Un giocatore che ha già militato in Serie A, ma che non ha lasciato buoni ricordi con la maglia dell'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo il 'Corriere dello Sport', l'ultima idea della dirigenza viola porta a Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista francese, nazionale della Repubblica Centrafricana, potrebbe essere il nuovo nome su cui la Fiorentina potrebbe investire. Al momento, come riferisce il 'Corriere dello Sport' si tratta però di un'idea, bisognerà vedere se si potrà trasformare in qualcosa di più concreto. Dalla Spagna piace anche Ruben Pardo della Real Sociedad: costo 5 miloni di euro.