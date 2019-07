ROMA ZANIOLO JUVENTUS / Nicolò Zaniolo rinnoverà il proprio accordo con la Roma. Il ds giallorosso Petrachi lo ha tolto dal mercato e gli ha garantito il prolungamento contrattuale, con un consistente aumento dell'ingaggio.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport', che sottolinea comee le altre squadre interessate al gioiellino classe 1999 dovranno dunque attendere almeno fino alla prossima estate visto che in questa sessione il giocatore non partirà. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Fonseca vede infatti Zaniolo come un elemento chiave della propria formazione: il tecnico lusitano starebbe pensando di impiegare Zaniolo come trequartista, in alternativa a Lorenzo Pellegrini. Nel frattempo il rinnovo è pronto: contratto fino al 2024, con stipendio a salire che partirà da 1,8 milioni di euro l'anno, bonus compresi. La Roma dunque non inserirà Zaniolo in eventuali trattative legate a Suso o Higuain: alla Juventus sarà concessa solo una prelazione per l'anno prossimo.