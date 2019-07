CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / Spunta una nuova pretendente per Radja Nainggolan, come noto messo in vendita dall'Inter. Secondo il turco 'Sabah' il centrocampista belga è infatti finito nel mirino del Galatasaray.

Il club di Istanbul punta a prenderlo con la formula del prestito e si aggiunge difatti a, club cinesi e soprattutto al. Il ritorno in Sardegna, a quanto pare, è stato messo in cima alle preferenze dal classe '88. Per rivederlo in rossoblù, però, i nerazzurri dovrebbero dare disponibilità al pagamento di buona parte dello stipendio da circa 4,5 milioni di euro netti.