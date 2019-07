ATALANTA CACERES / Con Mancini ceduto alla Roma, spunta una nuova idea per la difesa dell'Atalanta. Oltre allo spagnolo Sergi Gomez, per cui si tratta con il Siviglia, ecco spuntare l'opzione Martin Caceres.

L'uruguayano arriverebbe a costo zero dopo la fine del contratto con la. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Lo sottolinea 'Tuttosport': i nerazzurri starebbero cercando un giocatore esperto e che possa inserirsi velocemente nei meccanismi di Gasperini. L'uruguayano sarebbe un'ottima alternativa: conosce benissimo il campionato italiano, ha esperienza internazionale e in passato ha spesso giocato con la difesa a tre, sia nella Juventus che nella Lazio. Per questo motivo non è scontato che nelle prossime ore i bergamaschi possano fare un tentativo per il giocatore sudamericano, proponendogli un nuovo contratto.