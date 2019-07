JUVENTUS EVERTON KEAN / Moise Kean e la Premier League. Il giovanissimo attaccante è tentato dall'idea inglese e l'Everton sembra fare sempre più sul serio per lui. Il classe 2000 è infatti finito nel mirino dei 'Toffees', che starebbero pensando di investire pesantemente su di lui.

Come riferisce il 'Corriere dello Sport', il club di Liverpool potrebbe formulare alla Juventus un'offerta da ben 40 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Una cifra decisamente gradita dalla compagine torinese, che però vorrebbe preservare un'opzione per il futuro del giocatore. Nel frattempo l'Everton non è l'unico club interessato: c'è anche il Wolverhampton, che nel frattempo è vicino a chiudere per l'ingaggio di un altro giovane attaccante italiano: Cutrone dal Milan.