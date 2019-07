CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI PEPE / Carlo Ancelotti scende in campo per rinforzare la sua rosa. L'obiettivo del Napoli è Nicolas Pepe, attaccante 24enne in uscita dal Lille e seguito dai migliori club al mondo. L’accordo con i francesi è vicino (60 milioni di euro più il cartellino di Ounas, che andrebbe convinto ad accettare la nuova destinazione), mentre manca quello col calciatore: la richiesta dell’entourage è stata di un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, più altri 5 di commissione; il Napoli, da par suo, lavora per abbassare le cifre.

Intanto, come già accennato, proprio il tecnico avrebbe fatto la sua mossa per convincere il calciatore: clicca qui per restare aggiornato.

Ancelotti, riporta la 'Gazzetta dello Sport', avrebbe telefonato a Pepe spiegandogli anche come intende utilizzarlo: questa mossa dovrebbe aver abbattuto l’ultimo diaframma di perplessità, ma c’è da aspettare ancora qualche giorno per capire se la manovra avvolgente del Napoli risulterà efficace. Intanto, anche il suo ex compagno di club e grande amico Malcuit starebbe continuando a contattarlo per convincerlo ad accettare in tempi brevi il trasferimento. Si attendono novità importanti nei prossimi giorni.